İran'dan İsrail'e gözdağı: Lübnan'a kapsamlı saldırı düzenlerse yıkıcı savaş başlar

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.





Mavi Hat'ta gerginlik

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.





İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.





Lübnan ile yeni bir savaş başlatması an meselesi olan İsrail'e, İran'dan gözdağı gecikmedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.





Açıklamada, siyonist rejimin, Lübnan'a saldıracağı yönündeki beyanlarının, "psikolojik savaş" olarak nitelendirildiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir askeri saldırı düzenlemesi halinde, "yıkıcı bir savaşın" başlayacağı uyarısı yapılan açıklamada, "Bütün direniş cephelerinin kapsamlı katılımı dahil tüm seçenekler masada" ifadesi kullanıldı.





Daha önce İran ve İsrail arasında nisan ayında artan gerginlik döneminde de İran, BM Daimi Temsilciliği üzerinden mesaj vermişti.





14 Nisan'da paylaşılan mesajda, İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığı kaydedilmiş, İran'ın askeri karşılığını n "Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık" olduğu bildirilmişti.





Mesajda, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır" ifadesi kullanılmıştı.





ABD'den ateşkes teklifi

İsmini vermek istemeyen üç yetkilinin ABD'li haber kaynağı Axios'a verdiği bilgiye göre Washington, İsrail ile Hamas arasındaki uçurumu kapatmak amacıyla Biden destekli ateşkes anlaşmasının revize edilmiş bir versiyonunu önerdi. Kaynaklar söz konusu revizyon önerilerinin Katarlı ve Mısırlı arabulucularla birlikte hazırlandığını ve 8. maddeye odaklandığını söyledi.





Al Jazeera'da yer alan bilgilere göre, 8. madde ateşkesin ilk aşamasında İsrail ve Hamas arasında ikinci aşamayı güvence altına almak için yapılacak müzakerelerle ilgili. Kaynaklar ABD'nin anlaşmaya varılması için çok sıkı çalıştığını ve yeni teklifin kabul edilmesi durumunda anlaşmanın mümkün olduğunu ileri sürüyor.

Geçici iskele İsrail'e taşındı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) , Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için inşa edilen geçici iskelenin olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İsrail'in Aşdod kentine taşındığını açıkladı.





CENTCOM yaptığı açıklamada, “17 Mayıs'tan bu yana 8,831 metrik tondan fazla yardım, insani yardım kuruluşları tarafından Gazze halkına dağıtılmak üzere deniz koridoru üzerinden ulaştırıldı. Sadece geçtiğimiz hafta, geçici iskele üzerinden Gazze'ye 10 milyon pounddan fazla yardım ulaştırılarak tüm geçişler içinde ikinci en yüksek yardım hacmi sağlandı.Bugün, beklenen olumsuz hava koşulları ve denizin durumu nedeniyle geçici iskele Gazze sahilinden İsrail'in Aşdod kentine taşındı” ifadelerini kullandı.







