İran'dan İsrail'e gözdağı: Lübnan'a kapsamlı saldırı düzenlerse yıkıcı savaş başlar

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.
Mavi Hat'ta gerginlik
İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.
İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.
Lübnan ile yeni bir savaş başlatması an meselesi olan İsrail'e, İran'dan gözdağı gecikmedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, siyonist rejimin, Lübnan'a saldıracağı yönündeki beyanlarının, "psikolojik savaş" olarak nitelendirildiği belirtildi.
İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir askeri saldırı düzenlemesi halinde, "yıkıcı bir savaşın" başlayacağı uyarısı yapılan açıklamada, "Bütün direniş cephelerinin kapsamlı katılımı dahil tüm seçenekler masada" ifadesi kullanıldı.
Daha önce İran ve İsrail arasında nisan ayında artan gerginlik döneminde de İran, BM Daimi Temsilciliği üzerinden mesaj vermişti.
ABD'den ateşkes teklifi
İsmini vermek istemeyen üç yetkilinin ABD'li haber kaynağı Axios'a verdiği bilgiye göre Washington, İsrail ile Hamas arasındaki uçurumu kapatmak amacıyla Biden destekli ateşkes anlaşmasının revize edilmiş bir versiyonunu önerdi. Kaynaklar söz konusu revizyon önerilerinin Katarlı ve Mısırlı arabulucularla birlikte hazırlandığını ve 8. maddeye odaklandığını söyledi.
Al Jazeera'da yer alan bilgilere göre, 8. madde ateşkesin ilk aşamasında İsrail ve Hamas arasında ikinci aşamayı güvence altına almak için yapılacak müzakerelerle ilgili. Kaynaklar ABD'nin anlaşmaya varılması için çok sıkı çalıştığını ve yeni teklifin kabul edilmesi durumunda anlaşmanın mümkün olduğunu ileri sürüyor.
Geçici iskele İsrail'e taşındı
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) , Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için inşa edilen geçici iskelenin olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İsrail'in Aşdod kentine taşındığını açıkladı.