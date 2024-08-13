İran'dan katil İsrail ve destekçilerine gözdağı! Hazar Denizi'nde askeri tatbikat: Halk patlama seslerinden endişe etmesin

Yaklaşık iki haftadır İran'ın misilleme saldırısına hazırlanan terör devleti İsrail, yüksek alarma geçti. İşgalci İsrail ordusunun önümüzdeki 48 saat içinde olası bir İran saldırısına karşı yüksek alarmda olduğu bildirildi. İran'ın beklenen saldırısına ilişkin ABD'den de bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının bu hafta olabileceği bildirildi. Öte yandan ABD basınında da İran'ın önümüzdeki 24 saat içerisinde İsrail'e saldırabileceği yönünde iddialar da yer aldı.