Dünya

İran'dan katil İsrail ve destekçilerine gözdağı! Hazar Denizi'nde askeri tatbikat: Halk patlama seslerinden endişe etmesin

Yaklaşık iki haftadır terör devleti İsrail'e misilleme saldırısı yapması beklenen İran, Hazar Denizi'nde askeri tatbikat gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri'nin savunma hazırlığını artırmak için düzenlendiği belirtilen tatbikat nedeniyle, "Halk patlama seslerinden endişe etmesin." açıklamasında bulunulduğu bildirildi.

20:57 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 21:36 - 13/08/2024 Salı
AA
İran savaş gemisi (Foto: Arşiv)
İran savaş gemisi (Foto: Arşiv)

İran, Hazar Denizi'nde askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Deniz Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikat, yerel saatle 19:30 ile 20:30 arasında ülkenin kuzeyindeki Gilan eyaletinde Hazar Denizi'nde gerçekleştirildi.

Tatbikatın, Deniz Kuvvetleri'nin savunma hazırlığını artırmak için düzenlendiği belirtilen haberde, Gilan eyaletine bağlı Astara Valiliğinden bir yetkilinin "Halk patlama seslerinden endişe etmesin." ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 11-13 Ağustos'ta da ülkenin batısında 3 gün süren tatbikat düzenlemişti.



#İran
#Hazar Denizi
#Tatbikat
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