|
Dünya

İngiltere'den İran'a 'İsrail'e saldırmayın' telefonu: Savaş kimsenin çıkarına değil

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, telefonla görüştüğü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı İsrail'e saldırmaktan kaçınmaya çağırdı. Starmer, savaşın kimsenin çıkarına olmadığını belirtip, diplomatik girişimlerin önemini vurguladı.

00:39 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 00:39 - 13/08/2024 Salı
AA
Pezeşkiyan - Starmer
Pezeşkiyan - Starmer

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, Pezeşkiyan'la telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gelişmelerden endişe duyduğunu dile getirdi.

Tüm tarafları tansiyonu düşürmeye ve bölge çapında çatışmayı engellemeye çağıran Starmer, sakin ve dikkatli düşünme zamanının geldiğini ifade etti.

"Savaş kimsenin çıkarına değil"

İran'ı İsrail'e saldırmaktan kaçınmaya davet eden Starmer, savaşın kimsenin çıkarına olmadığını belirtti.

Gazze'de acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve bölgeye insani yardımların artırılması yönündeki çağrılarını hatırlatan Starmer, bunların gerçekleşmesi için diplomatik girişimlerin önemini vurguladı.

İki ülke arasındaki yapıcı diyaloğa vurgu

İran'daki yabancı mahkumların durumuna da değinen Starmer, gerekli tıbbi desteği almalarının sağlanması gerektiğini kaydetti.

İki lider, İngiltere ile İran arasında yapıcı bir diyaloğun iki ülkenin de çıkarına olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

Starmer, yapıcı diyaloğun ancak İran'ın Orta Doğu'daki eylemlerine son vermesi, İngiltere'deki bazı kişilere yönelik İran tehditlerinin ortadan kalkması ve Rusya'ya desteğin kesilmesiyle kurulabileceğinin altını çizdi.



#İngiltere
#İran
#Keir Starmer
#Mesud Pezeşkiyan
8 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 2024: Okul ve kırtasiye ürünleri geliyor