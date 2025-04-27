İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlama: Can kaybı artıyor

Aşuri, "Maalesef şu ana kadar patlamadan kaynaklı yaralar nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Aşuri, "Maalesef şu ana kadar patlamadan kaynaklı yaralar nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Patlama sonrasında şimdiye kadar bini aşkın kişinin yaralanarak hastanelere sevk edildiğini aktaran Vali Aşuri, bunlardan 194'ünün halen hastanelerde tedavi altında olduğunu diğerlerinin taburcu edildiğini belirtti.

Patlama sonrasında şimdiye kadar bini aşkın kişinin yaralanarak hastanelere sevk edildiğini aktaran Vali Aşuri, bunlardan 194'ünün halen hastanelerde tedavi altında olduğunu diğerlerinin taburcu edildiğini belirtti.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak bini aştığı duyurulmuştu. Can kaybının da 28 olduğu açıklanmıştı.