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İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlama: Can kaybı artıyor

İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlama: Can kaybı artıyor

20:0727/04/2025, Pazar
AA
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İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı 40'a yükseldi.
İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı 40'a yükseldi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Patlama sonrasında şimdiye kadar bini aşkın kişinin yaralanarak hastanelere sevk edildiğini aktaran Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, bunlardan 194'ünün halen hastanelerde tedavi altında olduğunu diğerlerinin taburcu edildiğini belirtti.

Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, eyalete bağlı Bender Abbas'taki Şehid Recai Limanı'ndaki patlamadaki can kayıplarına ilişkin basına bilgi verdi.

Aşuri, "Maalesef şu ana kadar patlamadan kaynaklı yaralar nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Patlama sonrasında şimdiye kadar bini aşkın kişinin yaralanarak hastanelere sevk edildiğini aktaran Vali Aşuri, bunlardan 194'ünün halen hastanelerde tedavi altında olduğunu diğerlerinin taburcu edildiğini belirtti.

PATLAMANIN NEDENİ BELİRLENEMEDİ

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak bini aştığı duyurulmuştu. Can kaybının da 28 olduğu açıklanmıştı.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü.



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