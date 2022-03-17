İşgal saldırılarında 22'nci gün: ABD'den Ukrayna'ya 'eşi görülmemiş' yardım Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 22'nci gününe girdi. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken, iki ülke arasındaki müzakere görüşmeleri de devam ediyor. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı basın açıklamasında Ukrayna'ya 'eşi görülmemiş' bir yardım yapacaklarını açıklayarak canlı yayında 800 milyon dolarlık güvenlik desteği emrini imzaladı. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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