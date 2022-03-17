Dünya İşgal saldırılarında 22nci gün ABDden Ukraynaya eşi görülmemiş yardım
AVRUPA

İşgal saldırılarında 22'nci gün: ABD'den Ukrayna'ya 'eşi görülmemiş' yardım

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 22'nci gününe girdi. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken, iki ülke arasındaki müzakere görüşmeleri de devam ediyor. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı basın açıklamasında Ukrayna'ya 'eşi görülmemiş' bir yardım yapacaklarını açıklayarak canlı yayında 800 milyon dolarlık güvenlik desteği emrini imzaladı. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgal saldırılarında 22nci gün: ABDden Ukraynaya eşi görülmemiş yardım
Joe Biden

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 22'nci gününde devam ediyor. İki ülke arasındaki müzakereler sürüyor.

Dün basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna hakkında açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya savaştan önce yardım etmeye başladıklarını vurgulayan Biden şimdi de eşi görülmemiş bir yardım yapacaklarını duyurdu.

  • Biden açıklamasında, "İşgal başlamadan önce hem dünyayı uyarmış hem de Ukrayna'nın savunmasına destek amacıyla teçhizatlar sağlamıştık. Bu şekilde Ukrayna'nın savunmasını güçlendirdik. Putin’in ahlak dışı saldırısı karşısında birleştik, Ukrayna’ya silah vermeye devam edeceğiz. Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren 800 milyon dolarlık yardım emri verdim. Askeri yardıma devam etmeye kararlıyız. Uzun ve zorlu bir mücadele olabilir" ifadelerini kullanarak canlı yayında söz konusu emri imzaladı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

ABD Başkanı Biden emri imzaladı: Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik yardımı
DÜNYA
ABD Başkanı Biden emri imzaladı: Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik yardımı

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in Kiev'i birkaç günde alma planı başarısız oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın sona ermesi için diplomatik çabalar hızlandırılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısında konuştu. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Erdoğan, 'İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir bunları yeniden zirvede değerlendireceğiz. Savaşın sona ermesi için diplomatik çabaların gösterilmesi konusunda mutabık kaldık. Dışişleri Bakanım bugün Moskova'da temaslarda bulunuyor, yarın da Ukranya'ya geçecek.' ifadelerini kullandı.
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Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

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