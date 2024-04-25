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Dünya

İşgalci İsrail 202 gündür aralıksız saldırıyor! Gazze'de can kaybı 34 bini aştı

İsrail güçlerinin 202 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 43 artarak 34 bin 305'e yükseldi.

14:00 - 25/04/2024 Perşembe
AA
Gazze Şeridi
Gazze Şeridi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 202 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 43 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 305'e, yaralı sayısının da 77 bin 293'e yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.





#Gazze Şeridi
#israil
#dünya
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