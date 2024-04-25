İşgalci İsrail 202 gündür aralıksız saldırıyor! Gazze'de can kaybı 34 bini aştı

Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan saldırılarının ardından 27 Ekim'de de kara işgaline başlayan İsrail güçleri, Gazze kentinin bazı bölgelerinden çekildi. Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı, kentin mahallelerini moloz ve kül yığınına çevirdi. İsrail ordusunun Gazze şehrinin kuzeybatısındaki Emniyet, El-Mekusi, ve İstihbarat Kuleleri bölgelerinden çekilmesinin ardından, bölgedeki büyük yıkım ve tahribat ortaya çıktı. İsrail güçlerinin çekilmesiyle birlikte, bazı bölge sakinleri evlerine geri döndü.