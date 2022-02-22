İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu öldürdü
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, "14 yaşındaki Muhammed Şahade, Beytullahim'in güneyindeki El-Hıdr kasabasında İsrail işgal güçleri tarafından vurularak öldürüldü" açıklamasını yaptı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "14 yaşındaki Muhammed Şahade, Beytullahim'in güneyindeki El-Hıdr kasabasında İsrail işgal güçleri tarafından vurularak öldürüldü" ifadelerine yer verildi. Bakanlığın açıklamasında başka detay paylaşılmadı.
İSRAİL GÜÇLERİ ATEŞ AÇARAK YARALAMIŞTI
El-Hıdr beldesindeki Filistinli aktivist Ahmed Salah, daha önce yaptığı açıklamada, Muhammed Şehade'nin Ayrım Duvarı yakınında İşgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını aktarmıştı.