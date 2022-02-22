İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu öldürdü İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, "14 yaşındaki Muhammed Şahade, Beytullahim'in güneyindeki El-Hıdr kasabasında İsrail işgal güçleri tarafından vurularak öldürüldü" açıklamasını yaptı.

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