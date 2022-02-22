Dünya İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu öldürdü
ORTADOĞU

İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, "14 yaşındaki Muhammed Şahade, Beytullahim'in güneyindeki El-Hıdr kasabasında İsrail işgal güçleri tarafından vurularak öldürüldü" açıklamasını yaptı.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu öldürdü
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "14 yaşındaki Muhammed Şahade, Beytullahim'in güneyindeki El-Hıdr kasabasında İsrail işgal güçleri tarafından vurularak öldürüldü" ifadelerine yer verildi. Bakanlığın açıklamasında başka detay paylaşılmadı.

İSRAİL GÜÇLERİ ATEŞ AÇARAK YARALAMIŞTI

  • El-Hıdr beldesindeki Filistinli aktivist Ahmed Salah, daha önce yaptığı açıklamada, Muhammed Şehade'nin Ayrım Duvarı yakınında İşgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını aktarmıştı.

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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesine destek için toplanan göstericilere coplarla müdahale etti. Alana İsrail polisine ait atlı birlikler ulaştı. İsrail polisinin, akşam saatlerinde göstericilere karşı ses bombası kullandığı duyuldu.

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