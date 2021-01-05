Dünya İşgalci İsrail güçlerince Batı Şeriada vurulan bir Filistinli şehit oldu
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İşgalci İsrail güçlerince Batı Şeria'da vurulan bir Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerince Batı Şeria'da vurulan bir Filistinli şehit oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail askerlerince vurulan bir Filistinli şehit oldu.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerleri.
İşgalci İsrail askerleri.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim'in güneyindeki Gush Etzion kavşağında "bıçaklı saldırı girişiminin" önlendiği ve saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi. Açıklamada, söz konusu Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, henüz kimlik bilgilerine ulaşılamayan bir Filistinlinin Gush Etzion kavşağında İsrail askerlerince şehit edildiği belirtildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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