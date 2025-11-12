İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi işgal ederek 'karargaha' çevirdi

Cenin kentinin güneybatısındaki Yabud beldesinde İsrail ordusu, evlere baskınlar düzenledi. Evlerdeki eşyalara büyük zarar veren İsrail askerleri, Filistinlilere saldırdı ve onları uzun süre alıkoydu.

Cenin kentinin güneybatısındaki Yabud beldesinde İsrail ordusu, evlere baskınlar düzenledi. Evlerdeki eşyalara büyük zarar veren İsrail askerleri, Filistinlilere saldırdı ve onları uzun süre alıkoydu.

Bölgeye yoğunlaşan baskınlar ve saldırılar nedeniyle öğrencilerin saldırılara maruz kalmaması için eğitimlerin pazar ve pazartesi günleri uzaktan yapılacağı aktarıldı.

Bölgeye yoğunlaşan baskınlar ve saldırılar nedeniyle öğrencilerin saldırılara maruz kalmaması için eğitimlerin pazar ve pazartesi günleri uzaktan yapılacağı aktarıldı.

Ayrıca, İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle beldedeki birçok iş yerinin de kapalı tutulduğu yalnızca fırınlar, eczaneler, sağlık merkezleri ve lokantaların açık olduğu kaydedildi.