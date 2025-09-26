Yeni Şafak
İşgalci İsrail ordusu Nablus'ta 2'si gazeteci 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın Nablus kenti, Asker ve Balata mülteci kampları ile Beyta, Zevata ve Kefr Kalil beldelerine baskın düzenledi.
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti ve çevresine düzenlediği baskında 2'si gazeteci 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın Nablus kenti, Asker ve Balata mülteci kampları ile Beyta, Zevata ve Kefr Kalil beldelerine baskın düzenledi.

İsrail askerleri baskın yaptığı bölgelerde Filistinlilerin evlerine zorla girerek arama yaptı, ev eşyalarına zarar verdi.

Zevata ve Kefr Kalil beldelerinde gazeteciler Muhammed Mena ve Nevvaf el-Amir'i gözaltına alan İsrail askerleri, baskın yaptığı bölgelerde 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

