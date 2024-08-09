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Dünya

İşgalci İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı: Beş kişi yaralandı

İran'ın intikam saldırısı açıklamasından sonra Orta Doğu'da gerilim hat safhaya tırmanmışken, terör devleti İsrail, Lübnan'a saldırdı. İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısı sonucu beş kişinin yaralandığı bildirildi.

00:35 - 9/08/2024 Cuma
AA
İşgalci İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi (Foto: Arşiv)

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail güçlerine ait insansız hava araçları Sur kentine bağlı Hanuviye beldesinde bulunan bir eve saldırı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada 5 kişinin hafif bir şekilde yaralandığı, tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldıkları ifade edildi.

Ayrıca, saldırı sonucu beldedeki altyapı ve çevredeki evlerde hasar meydana geldiği aktarıldı.



#Lübnan
#İsrail
#Saldırı
9 dakika önce
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