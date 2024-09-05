İşgalci İsrail'in Münih Başkonsolosluğu yakınlarında polis bir şüpheliyi vurdu

Şüpheli, açılan ateş sonucu yaralandı ve daha sonra hayatını kaybetti.

Açıklamada, durumun kontrol altına alındığı, çevrede başka bir şüphelinin bulunmadığı, olayda polis dahil başka ölen ya da yaralananın olmadığı bilgisi verildi. Bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunan polis, görgü tanıkları veya olayın görüntüsünü kaydedenlerin kendilerine başvurmalarını istedi.