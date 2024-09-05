|
Dünya

İşgalci İsrail'in Münih Başkonsolosluğu yakınlarında polis bir şüpheliyi vurdu

Almanya'da polisin, İsrail'in Münih Başkonsolosluğu yakınlarında vurduğu şüpheli hayatını kaybetti. Polisten yapılan açıklamada, Münih kentinin merkezindeki İsrail Başkonsolosluğu ile Nazi rejiminin suçlarını anlatan müzenin yakınında uzun menzilli silah taşıyan zanlıya polis tarafından ateş açıldığı aktarıldı.

14:16 - 5/09/2024 Perşembe
AA
Olay yeri polis tarafından geniş şekilde kordon altına alınarak inceleme başlatıldı.
Olay yeri polis tarafından geniş şekilde kordon altına alınarak inceleme başlatıldı.

Şüpheli, açılan ateş sonucu yaralandı ve daha sonra hayatını kaybetti.


Açıklamada, durumun kontrol altına alındığı, çevrede başka bir şüphelinin bulunmadığı, olayda polis dahil başka ölen ya da yaralananın olmadığı bilgisi verildi. Bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunan polis, görgü tanıkları veya olayın görüntüsünü kaydedenlerin kendilerine başvurmalarını istedi.


Yerel basında yer alan haberlerde ise şüphelinin, 5 polisin bulunduğu, Başkonsolosluğun önündeki güvenlik kulübesine ateş ettiği öne sürüldü. Olay yeri polis tarafından geniş şekilde kordon altına alınarak inceleme başlatıldı.

#Münih
#İsrail
#Almanya
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile destek yardımı Eylül ayı ödeme takvimi açıklandı mı? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında hesaplarda olacak?