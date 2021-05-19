İşgali İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli daha şehit oldu

Dünya Filistinliler için ayakta: Özgür Filistin için gösteriler düzenlendi

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırları bir çok ülkenin ayağa kalkmasına neden oldu. Madrid, Ürdün, İslamabad ve Ramallah hep bir ağızdan 'Filistin için Özgürlük' sloganları attı.