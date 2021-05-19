Dünya İşgali İsrailin Gazzeye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli daha şehit oldu
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İşgali İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli daha şehit oldu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 5 Filistinli daha şehit oldu. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 220'yi aştı.

Haber Merkezi AA
İşgali İsrailin Gazzeye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli daha şehit oldu
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Deyr el-Belh ilçesinde Filistinli Saliha ailesine ait evi bombaladı.

Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, evin tamamen yıkıldığı, civar binalarda da büyük hasar meydana geldiği aktarıldı.

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Öte yandan Vadi Gazze beldesinde İsrail askerlerinin sınır bölgesinde açtığı ateş sonucu 63 yaşındaki Filistinli bir çiftçinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırılarla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

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