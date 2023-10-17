İslam NATO’su kurulmalı

İsrail’in insanlık dışı saldırıları sürüyor. İsrail’in zulmüne karşı İslam ülkelerinden gelen tepkiler ise cılız kalıyor. Müslüman coğrafyalarda huzur ve güvenin tesis edilebilmesi için güç birliği yapılması gerektiğine vurgu yapan uzmanlar, İslam ülkelerinin bir araya gelip NATO benzeri askeri bir işbirliği oluşturmasının zorunluluk haline geldiğine işaret ediyor.

KİMSE DUR DEMİYOR

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Amasya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yılmaz Karadeniz, İsrail’in katliamlarını yaparken NATO ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşları hesaba katmadığını, hatta bu kuruluşlara üye devletlerden önemli olanları yanına çektiğini söyledi.

BM VASFINI YİTİRDİ

Karadeniz, “Müslümanların niçin bir NATO’su yok veya neden Müslümanlar NATO benzeri bir askeri iş birliği örgütü kurmuyorlar sorusu fazla sorulmaya başlandı. Bugün sadece Batılı devletlerin menfaatlerini koruyan BM’nin İslam dünyasında akıtılan kanları durdurup durdurmadığı ve çaba sarf edip etmediğini ayan beyan ortada. Bosna’da Müslüman kıyımına zemin hazırlayan NATO ve BM bugün de mazlum Filistin halkının katliama tabi tutulmasına seyirci kalıyor. Bu yüzden İslam coğrafyasında ortak bir askeri kuruluş kurulmak zorundadır” diye konuştu.







