İslamofobik rekor

Raporda, Müslüman karşıtı olaylardaki en yüksek artışın, 2 bin 599 olay ile 2017’de gerçekleştiği, 2014 seviyesine göre bu rakamın yüzde 94’luk artışa denk geldiği ifade edildi.

Müslümanlık karşıtı gösteriler

2017’deki artışa sebep olarak Beyaz Saray’da göreve başladığının onuncu günününde Müslümanlara yönelik seyahat yasağı genelgesini imzalayan ABD Başkanı Donald Trump’ın etkisinin olabileceğine işaret edildi. Raporda değerlendirilen 2014-Haziran 2019 arasında camilere yönelik 506 olay gerçekleştiği ve bunlardan 148’inin kundaklama, zarar verme ve yıkma gibi eylemler olduğu kaydedildi.