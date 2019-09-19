Dünya İslamofobik rekor
AMERİKA

İslamofobik rekor

ABD’de önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerika İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) yayımladığı raporda, ülkede 2014’ten bu yana 10 bin 15 Müslüman karşıtı olayın yaşandığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Raporda, 2019’un ilk yarısında 759 Müslüman karşıtı olayın kayıtlara geçtiği belirtildi.
Raporda, 2019’un ilk yarısında 759 Müslüman karşıtı olayın kayıtlara geçtiği belirtildi.

Raporda, Müslüman karşıtı olaylardaki en yüksek artışın, 2 bin 599 olay ile 2017’de gerçekleştiği, 2014 seviyesine göre bu rakamın yüzde 94’luk artışa denk geldiği ifade edildi.

Müslümanlık karşıtı gösteriler

2017’deki artışa sebep olarak Beyaz Saray’da göreve başladığının onuncu günününde Müslümanlara yönelik seyahat yasağı genelgesini imzalayan ABD Başkanı Donald Trump’ın etkisinin olabileceğine işaret edildi. Raporda değerlendirilen 2014-Haziran 2019 arasında camilere yönelik 506 olay gerçekleştiği ve bunlardan 148’inin kundaklama, zarar verme ve yıkma gibi eylemler olduğu kaydedildi.

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