İspanya'da tren kazaları makinistleri isyan ettirdi: Güvenlik için 3 günlük grev kararı alındı

22:2921/01/2026, Çarşamba
AA
İspanya’da art arda yaşanan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği ölümcül tren kazalarının ardından makinistler, güvenlik standartlarının yeniden sağlanması talebiyle 9, 10 ve 11 Şubat’ta 3 günlük grev kararı aldı. Semaf sendikası, grevin tüm tren makinistlerini etkileyeceğini belirterek, demir yolu altyapısındaki güvenlik eksikliklerinden sorumlu olanlar hakkında cezai işlem talep edeceklerini açıkladı.

İspanya'da art arda gelen ölümcül tren kazalarının ardından makinistler, "güvenlik standartlarını yeniden sağlamak" için 3 günlük grev kararı aldı.

Tren makinistleri sendikası Semaf, "demir yolu sisteminin güvenlik standartlarının yeniden sağlanması" ve hem çalışanların hem de yolcuların güvenliğinin garanti altına alınması talebiyle 9, 10 ve 11 Şubat'ta greve gideceklerini bildirdi.

Semaf tarafından yapılan yazılı açıklamada, grevin sektördeki çeşitli şirketlerde çalışan tüm tren makinistlerini etkileyeceği belirtilerek, 18 Ocak'ta Adamuz (Kurtuba) ve 20 Ocak'ta Gelida'daki (Barselona) ciddi kazaların ardından iş bırakma eylemlerine katılımın yüksek olacağına işaret edildi.

İki kazada toplam 44 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, demir yollarındaki güvenlik eksiklikleri sıralanıp "demir yolu altyapısının güvenliğini garanti etme yükümlülüğü bulunanlar hakkında cezai işlem başlatılmasının talep edileceği" vurgulandı.

Olay

Her iki kazada da birer makinist hayatını kaybetmişti.

Henüz soruşturma tamamlanmasa da ilk kazaya raylardaki bir kırığın, ikinci kazaya da rayların üzerine düşen bir istinat duvarının neden olduğunun tahmin edildiği belirtilmişti.


