İspanya'da yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu: Cenazeler tespit edilemiyor

İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketine neden oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi, en az 2 bin kişinin kayıp olduğu öne sürülüyor. İspanyol kraliyet ailesi ve Başbakan Sanchez, Valensiya'yı ziyaret etti. Halktan gelen tepkiler yüzünden kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.
İspanya, on yıllardır görülen en kötü sel felaketiyle boğuşuyor.
5 bin asker görevde
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, halihazırda karada bulunan en az 2 bin askere ek olarak sel bölgesine toplam 5 bin askerin konuşlandırılacağını duyurdu.
Valensiya'da toplu mezar endişesi
Valensiya yakınlarındaki Bonaire Alışveriş Merkezi'nde endişe verici görüntüler kaydedildi.
Yüzlerce insan mahsur kalmış olabilir
Alışveriş merkezindeki çalışanlar, sel felaketinin yaşandığı gün, kırmızı alarm nedeniyle merkezde normalden daha az insan olduğunu söyledi.
Halk krala tepkili
Valensiya bölgesinde halk, ziyaret için bazı ilçelere giden Kral 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez ve Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon'u protesto etti.
Sel felaketinden en fazla etkilenen Valensiya'nın Paiporta ilçesine giden kraliyet ailesi ve siyasetçiler halktan gelen tepkilerin ardından kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.
Tepkilerin başlamasının ardından Kraliçe Letizia ve büyük tepkiler alan Başbakan Sanchez hemen araçlara binerken, halkla diyalog kurmaya çalışan Kral 6. Felipe ve Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon zor anlar yaşadı.
"Katiller" diye bağırdılar
Yaklaşık 100 kişilik bir grup, hakaretler edip "katiller" diye bağırarak, İspanya Kralı'na ve siyasetçilere çamur ve kürek fırlattı.
Ölü sayılarının artması bekleniyor
İspanyol basınına göre kayıp olarak bildirilen bin 900 kişinin yanı sıra daha fazla ceset bulunmasıyla birlikte toplam ölü sayısı çok daha fazla artacak.
Hafta sonu boyunca Valensiya bölgesinin bazı kısımları ve Katalonya için sarı ve turuncu uyarılar geçerliliğini koruyacak.
El Diario'nun haberine göre, yerel halkın kayıp yakınlarını arayıp kayıt altına alabilmesi için bir telefon hattı oluşturuldu ve halihazırda bin 900 kayıp bildirildi.
Cenazeler tespit edilemiyor
Yetkililer şimdi de cenazeleri teşhis etmek için zorlu bir süreçten geçiyorlar. 100 kişilik adli tıp uzmanından oluşan ekip şu ana kadar yalnızca 17 tane cenazenin kimliğini çözebildi.