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İspanya'da yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu: Cenazeler tespit edilemiyor

İspanya'da yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu: Cenazeler tespit edilemiyor

Zeynep Karçığa
13:154/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Valensiya yakınlarındaki Bonaire Alışveriş Merkezi'nde endişe verici görüntüler kaydedildi.
Valensiya yakınlarındaki Bonaire Alışveriş Merkezi'nde endişe verici görüntüler kaydedildi.

İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketine neden oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi, en az 2 bin kişinin kayıp olduğu öne sürülüyor. İspanyol kraliyet ailesi ve Başbakan Sanchez, Valensiya'yı ziyaret etti. Halktan gelen tepkiler yüzünden kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

İspanya, on yıllardır görülen en kötü sel felaketiyle boğuşuyor.


Valensiya'da son 28 yılın en yoğun yağışı görüldü. Bölge sakinleri
yağışa hazırlıksız yakalanarak binaların bodrum ve alt katlarında mahsur kaldı
.


5 bin asker görevde

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, halihazırda karada bulunan en az 2 bin askere ek olarak sel bölgesine toplam 5 bin askerin konuşlandırılacağını duyurdu.


Askerlerin yanı sıra helikopterlerin transferini gerçekleştirecek bir
İspanyol donanma gemisi de görevlendirilecek
. Başbakan Sanchez, "Bu askeri konuşlandırma, ülkemiz içerisinde şimdiye kadar yapılmış en büyük güvenlik güçleri ve silahlı kuvvet birimleri konuşlandırması" ifadelerini kullandı.


Valensiya'da toplu mezar endişesi

Valensiya yakınlarındaki Bonaire Alışveriş Merkezi'nde endişe verici görüntüler kaydedildi.


İngiliz The Sun'ın haberine göre bir görgü tanığı, "Arabamı yer altı otoparkından çıkarabilecek kadar şanslıydım çünkü bize tahliye etmemizi söylediler. Dışarı çıktığımda otoparkta insanlar ve 30'a yakın araba vardı.
Suyu boşalttıklarında ne bulacaklarını düşünmek beni korkutuyor
" diye konuştu.


Yüzlerce insan mahsur kalmış olabilir

Alışveriş merkezindeki çalışanlar, sel felaketinin yaşandığı gün, kırmızı alarm nedeniyle merkezde normalden daha az insan olduğunu söyledi.


Ama yine de
sular altında mahsur kalan insan sayısının yüzlerce
olduğunu tahmin ediyorlar.


Halk krala tepkili

Valensiya bölgesinde halk, ziyaret için bazı ilçelere giden Kral 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez ve Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon'u protesto etti.


Sel felaketinden en fazla etkilenen Valensiya'nın Paiporta ilçesine giden kraliyet ailesi ve siyasetçiler halktan gelen tepkilerin ardından kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.


Tepkilerin başlamasının ardından Kraliçe Letizia ve büyük tepkiler alan Başbakan Sanchez hemen araçlara binerken, halkla diyalog kurmaya çalışan Kral 6. Felipe ve Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon zor anlar yaşadı.



"Katiller" diye bağırdılar

Yaklaşık 100 kişilik bir grup, hakaretler edip "katiller" diye bağırarak, İspanya Kralı'na ve siyasetçilere çamur ve kürek fırlattı.


Yaşanan kargaşadan dolayı
Kral'ın afet bölgelerini ziyareti iptal edildi
.


Ölü sayılarının artması bekleniyor

İspanyol basınına göre kayıp olarak bildirilen bin 900 kişinin yanı sıra daha fazla ceset bulunmasıyla birlikte toplam ölü sayısı çok daha fazla artacak.


Uzmanlar, Valensiya'nın bir kasabasında sadece 10 dakikada metrekareye yaklaşık 42 litre yağmur düştüğünü belirtti. Bu da
tam 4,7 santimetre suya denk geliyor
.

Hafta sonu boyunca Valensiya bölgesinin bazı kısımları ve Katalonya için sarı ve turuncu uyarılar geçerliliğini koruyacak.


El Diario'nun haberine göre, yerel halkın kayıp yakınlarını arayıp kayıt altına alabilmesi için bir telefon hattı oluşturuldu ve halihazırda bin 900 kayıp bildirildi.



Cenazeler tespit edilemiyor

Yetkililer şimdi de cenazeleri teşhis etmek için zorlu bir süreçten geçiyorlar. 100 kişilik adli tıp uzmanından oluşan ekip şu ana kadar yalnızca 17 tane cenazenin kimliğini çözebildi.


Arama ve kurtarma ekipleri, sel felaketi nedeniyle işten dönen
çok sayıda kişinin araçları içinde boğulduğu tahmin ediyor
.

#İspanya
#Sel
#Şiddetli Yağışlar

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