İspanya'da yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu: Cenazeler tespit edilemiyor

İngiliz The Sun'ın haberine göre bir görgü tanığı, "Arabamı yer altı otoparkından çıkarabilecek kadar şanslıydım çünkü bize tahliye etmemizi söylediler. Dışarı çıktığımda otoparkta insanlar ve 30'a yakın araba vardı.

Suyu boşalttıklarında ne bulacaklarını düşünmek beni korkutuyor