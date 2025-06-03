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İspanya'dan İsrail'e bir darbe daha: Tanksavar füze sistemi alımı durduruldu

İspanya'dan İsrail'e bir darbe daha: Tanksavar füze sistemi alımı durduruldu

12:153/06/2025, Salı
AA
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İspanyol Meclisi'nin önümüzdeki günlerde İsrail'e yönelik silah ambargosu yasa tasarısını oylaması bekleniyor.
İspanyol Meclisi'nin önümüzdeki günlerde İsrail'e yönelik silah ambargosu yasa tasarısını oylaması bekleniyor.

İspanya Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için temin edilmesi planlanan Spike LR2 tanksavar füze sistemlerine ilişkin daha önce anlaşma sağlanan İsrailli savunma şirketiyle yapılan sözleşmenin askıya alınması talimatını verdi.

İspanyol basınının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Bakanlık, 3 Ekim 2023'te duyurulan ve yaklaşık 285 milyon avro değerinde olan ve İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketinin İspanyol yan kuruluşu Pap-Tecnos'a verilen sözleşmenin askıya alınması kararı aldı.


İspanya hükümetinde savunmadan sorumlu Devlet Sekreteri Amparo Valcarce, geçen hafta yaptığı açıklamada, hükümetin İsrail'e "herhangi bir şekilde bağımlılıktan kaçınmak için geri çekilme planları üzerinde çalıştığını" söylemişti.


  • İspanya hükümeti, özellikle son bir yıldır artan sivil toplum kuruluşlarının ve muhalefetteki sol partilerin baskıları sırasında "İsrail ile kesinlikle bir silah alım veya satım projesi olmadığını" savunsa da bu görüşünü değiştirerek, "bazı programların bir İsrail şirketine teknolojik bağımlılığı olduğunu ve bu nedenle Savunma Bakanlığının geri çekilme planları hazırladığını" kabul etti.

Diğer yandan İspanyol basını, Kara Kuvvetlerinde bugüne kadar kullanılan söz konusu füze sistemlerinin eskidiğini, müttefik ülkelerin ordularında kullanılanlar gibi daha modern olanlarla değiştirilmesi gerektiği konusunda Savunma Bakanlığının araştırmasında teknik yeterliliğinin sadece İsrailli şirkette olduğunun tespit edildiğini yazdı.


İhaleye göre Kara ve Deniz Piyade birliklerini Spike LR2 füzeleriyle donatmak için 5 yıl boyunca yaklaşık 285 milyon avroluk ödenek ayrıldığı kaydedildi.

Bu arada İspanya'da İsrail'e silah ambargosu getirilmesiyle ilgili yasa tasarısının gelecek günlerde Meclis'te oylanması bekleniyor.


#ispanya
#İspanya Savunma Bakanlığı
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