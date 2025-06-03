İspanya'dan İsrail'e bir darbe daha: Tanksavar füze sistemi alımı durduruldu

İspanya hükümeti, özellikle son bir yıldır artan sivil toplum kuruluşlarının ve muhalefetteki sol partilerin baskıları sırasında "İsrail ile kesinlikle bir silah alım veya satım projesi olmadığını" savunsa da bu görüşünü değiştirerek, "bazı programların bir İsrail şirketine teknolojik bağımlılığı olduğunu ve bu nedenle Savunma Bakanlığının geri çekilme planları hazırladığını" kabul etti.