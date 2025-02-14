İsrail ateşkese döndü

Hamas’ın geçtiğimiz pazartesi günü, İsrail’in 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes kapsamındaki insani protokole uymaması ve ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle esir takasını askıya almasının ardından başlayan müzakereler, olumlu sonuçlandı. Mısır’ın başkenti Kahire’de, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır’ın temsilcileriyle uzlaşı şartlarını ele alan Halil Hayye başkanlığındaki heyet, “görüşmelerin olumlu atmosferde tamamlandığını” ilan etti. Heyet, arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine anlaşmayı imzalandığı ve esir takasını kapsayacak şekilde uygulamaya devam edeceğini duyurdu. Hamas’ın açıklamasının ardından İsrail Ordu Radyosu, ateşkesin sürmesi için Gazze’ye insani yardımların yanısıra konteyner evler ve enkaz kaldırma araçlarının girişine izin verildiğini bildirdi. Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariyye" televizyonunun haberinde Gazze'ye giriş hazırlığı amacıyla çok sayıda ağır ekipmanı ve mobil evi taşıyan tırın Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında sıraya dizildiği belirtildi. Sky News tarafından Refah Sınır Kapısı’ndan geçilen canlı görüntülerde de üzerinde Mısır bayraklarının asılı olduğu çok sayıda buldozerin Gazze’ye girmek için uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.

Konuya dair Yeni Şafak’a bilgi veren eski Mısır Savunma Bakanı Yardımcısı General Ahmed Kâmil, Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin iki gündür Kahire’de görüşmeler yürüttüğüne işaret ederek, arabulucu taraflar Mısır ve Katar’ın ateşkesin sürmesi için hem Hamas’a hem İsrail’e yoğun baskı kurduğunu söyledi. İki ülkenin çalışmalarının ardından Hamas’ın cumartesi serbest bırakmayı kabul ettiğini İsrail’in de Gazze’ye giden insani yardımları artırarak konteyner evler ile arama kurtarma ekipmanlarının girişine izin verdiğini kaydetti. Katar ve Mısır’ın, ateşkesin ikinci aşaması için de taraflarla görüşmelere başladığını belirten Kâmil, Netanyahu’nun “Ateşkesin ikinci aşamasını konuşmak gereksiz” açıklamasını ise “hükümetini ayakta tutmak için koalisyon ortaklarına verdiği teminatlar” diye niteledi. Netanyahu’nun özellikle aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in koalisyondan çekilerek hükümeti yıkmasını engellemeye çalıştığına dikkati çeken Mısırlı eski General, “ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğini alan Netanyahu, her ne kadar bu tür açıklamalar ile, Hamas’ın ateşkesi bozmaya çalıştığını iddia etse de iç kamuoyunun ve esir ailelerinin baskıları altında ikinci aşamayı kabul edecek. Uluslararası toplum da Netanyahu’ya ateşkesin bozulmasını istemediğini defalarca bildirdi” diye konuştu.