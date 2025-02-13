İsrail Başbakanlığı açıkladı: 'Gazze'ye iş makinesi ve karavan giremeyecek'

Dostri, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasının devamı konusunda ilerleme kaydedildiği yönündeki haberlere rağmen, İsrail'in Gazze'ye karavan ve ağır iş makinelerinin girişine izin vermeyeceğini kaydetti.

Anlaşma kapsamında Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan mal girişine izin verilmeyeceğini öne süren Dostri, "Gazze Şeridi'ne karavanların ve ağır iş makinelerinin girişi söz konusu değil." ifadesini kullandı. Dostri, bu konuda henüz bir koordinasyonun sağlanmadığını belirtti.