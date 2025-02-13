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İsrail Başbakanlığı açıkladı: 'Gazze'ye iş makinesi ve karavan giremeyecek'

İsrail Başbakanlığı açıkladı: 'Gazze'ye iş makinesi ve karavan giremeyecek'

17:0113/02/2025, Perşembe
AA
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İşgalciler Gazze'ye insani yardım girişlerini engelliyor.
İşgalciler Gazze'ye insani yardım girişlerini engelliyor.

İşgalci İsrail'in Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Gazze'ye karavan ve ağır iş makinelerinin sokulamayacağını ileri sürdü.

Dostri, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasının devamı konusunda ilerleme kaydedildiği yönündeki haberlere rağmen, İsrail'in Gazze'ye karavan ve ağır iş makinelerinin girişine izin vermeyeceğini kaydetti.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri.

Anlaşma kapsamında Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan mal girişine izin verilmeyeceğini öne süren Dostri, "Gazze Şeridi'ne karavanların ve ağır iş makinelerinin girişi söz konusu değil." ifadesini kullandı. Dostri, bu konuda henüz bir koordinasyonun sağlanmadığını belirtti.

Hamas, bugün arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.


#gazze
#israil
#Netanyahu
#Hamas

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