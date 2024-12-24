İsrail Gazze'de ateşkes görüşmeleri için açıklamada bulundu: Anlamlı bir hafta

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Katar'da devam eden Gazze'de ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerine katılan heyetin bu gece ülkeye döneceği belirtilirken, "Görüşmeler için anlamlı bir hafta” ifadesi kullanıldı.





İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri devam ederken, tarafların anlaşması için bekleyiş sürüyor. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Katar'da devam eden görüşmelere katılan heyetin bu gece ülkeye geri döneceği belirtildi. Açıklamada, “Görüşmeler için anlamlı bir hafta” ifadesi kullanılırken, “Ekip, esirlerimizin eve getirilmesine yönelik müzakerelerin devamı konusunda İsrail'deki iç görüşmeler için geri dönüyor” denildi.





Katar, müzakerelerin devam ettiğini açıkladı

Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakerelerin Mısır'ın başkenti Kahire ve Katar'ın başkenti Doha'da devam ettiğini açıkladı.





Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, başkent Kahire'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Ensari, Gazze'ye yönelik saldırıların durması konusundaki anlaşma hakkında "Müzakereler, Kahire ile Doha arasında devam ediyor ve ne zaman anlaşmaya varılacağını tahmin etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.





Katarlı Sözcü, ateşkesin yanı sıra esir takası konusunda da müzakerelerin Doha'da "teknik düzeyde" sürdüğünü ifade ederek, ateşkes konusunda "belirli bir zamanın öngörülemeyeceğini" vurguladı.





Suriye'de 8 Aralık'ta Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından uygulanan yaptırımlara dair ise Ensari, Suriye halkına uluslararası yardımların ulaşması için "yaptırımların derhal kaldırılması" yönünde çağrıda bulundu.



