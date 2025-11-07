İsrail medyasından çarpıcı İHA analizi: Türkiye küresel güç haline geldi

Globes, Türkiye ile İsrail arasında giderek büyüyen rekabetin Suriye hava sahasında “insansız çatışma” riskini gündeme getirdiğini iddia etti. Analizde, Türkiye’nin küresel İHA pazarında artık “başlıca üreticilerden biri” haline geldiği ve İsrail’le bu alanda doğrudan rekabet ettiğine dikkat çekildi.









Mavi Marmara sonrası dönüm noktası





Haberde, iki ülke arasındaki gerilimin kökeni olarak Mavi Marmara krizine işaret edildi. O dönemde bozulan ilişkilerin, Türkiye’nin kendi insansız hava aracı projelerinde bağımsızlık kazanması için bir dönüm noktası oluşturduğu ifade edildi. Globes, “Bu olay, Türkiye’nin İHA üretiminde bağımsızlığının başlangıcı oldu” ifadeleriyle Ankara’nın savunma sanayiinde attığı kritik adımı vurguladı.









Türkiye, İHA alanında dünya lideri





Analizde, Baykar’ın Bayraktar TB2 ve Akıncı modelleriyle TUSAŞ’ın Aksungur İHA’sının Türkiye’yi dünya çapında lider konuma taşıdığı belirtildi. Haberde şu çarpıcı ifadeler yer aldı:





“Türk İHA’ları savunma sanayi ihracatının yüzde 25-33’ünü oluşturuyor. Bu oran, İsrail’in 2024’teki toplam ihracatının yalnızca yüzde 1’ine denk geliyor. Bu fark, Türkiye’nin gücünü açık biçimde ortaya koyuyor.”





Bayraktar TB2 ihracatının 600 adeti aştığı, Türkiye’nin bu alanda “dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi” haline geldiği kaydedildi.





Savunma ihracatında tarihi artış





Globes’un verilerine göre Türkiye, geçtiğimiz yıl 178 ülkeye savunma ürünü ihraç etti. Bu ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Katar öne çıktı. 2015-2019 dönemine kıyasla Türkiye’nin savunma ihracatının yüzde 103 oranında arttığı belirtilirken, bu yükselişin “Ankara’nın küresel savunma sahnesindeki etkisini belirgin biçimde artırdığı” ifade edildi.





Baykar açık ara zirvede





Gazete, Türkiye’nin savunma ihracatında Baykar’ın açık ara farkla lider olduğunu da yazdı. Şirketin 2024 ihracat gelirinin 1,8 milyar dolara ulaştığı, onu 750 milyon dolar ile TUSAŞ ve 644 milyon dolar ile ASFAT’ın takip ettiği bildirildi.









Türk İHA’larının savaşlardaki rolü





Analizde, Türk İHA’larının sadece askeri başarı değil, aynı zamanda diplomatik kazanım sağladığı da vurgulandı.





“Azerbaycan’ın Karabağ Savaşı’nda ve Ukrayna-Rusya savaşının başında Türk İHA’larını etkin biçimde kullanması, Türkiye’nin uluslararası etkisini büyük ölçüde artırdı.”





“Türkiye kendi markasını yarattı”





Haberde dikkat çeken bir diğer tespit ise Türkiye’nin artık dışa bağımlı olmadığı yönündeydi. Globes şu ifadeleri kullandı:





“ABD teknolojilerinden ilham almasına rağmen, Türkiye artık kendi küresel markasını oluşturmuş durumda. İsrail kendi İHA’larını tanıtmada temkinli davranırken, Türk İHA’larının etkisi her geçen gün artıyor.”





Uzmanlara göre, Türkiye’nin bu yükselişi iki ülke arasındaki yarışın artık teknoloji rekabetinden çıkıp küresel savunma ve stratejik güç mücadelesine dönüştüğünü gösteriyor.



