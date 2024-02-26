İsrail ordusu Refah'ta da katliama hazırlanıyor: Hazırlanan saldırı planı Savaş Kabinesi'ne sunuldu

Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde 16 yıl görev yapan Norveçli doktor Mads Gilbert, Yeni Şafak’ın sorularını cevapladı. Gilbert, İsrail’in Gazze’deki mezarları açıp cesetleri almasıyla ilgili şu yorumu yaptı: Nekropolitik bir yaklaşımla tanrıcılık iddiasında bulunuyor. Ne ölüye ne de diriye saygıları olmayan tam bir terör devleti.