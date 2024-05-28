İsrail'den bacakları ampüte edilen yoğun bakımdaki kadın hakkında dört ay idari tutukluluk kararı

İsrail’in önceki akşam Refah’ta çadır kentte yaptığı ve 43 kişinin hayatını kaybettiği katliamın görüntüleri dünyayı dehşete düşürdü. Alevler çadırları sararken, ölenler de adeta kömürleşmişti. Bazı İsrailliler ise vahşeti ‘şenlik’ olarak niteleyip birbirlerini kutladı. Gazeteci Yinon Magal, kampı saran alevlerin görüntülerini “Yılın en büyük şenlik ateşi” notuyla paylaştı. Telegram kanallarında ise “Bu çok yanmış başkasını getirin”, “Şenlik ateşi yanıyor” şeklinde birçok yazışma vardı. Aynı gece farklı saldırılarda 160 Filistinli katledildi.