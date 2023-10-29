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Dünya

İsrail’in Gazze soykırımı korkunç boyutlara ulaştı: 34 gazeteci ve 8 bin 5 masum vahşice katledildi

İsrail'in 23 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 62'si kadın olmak üzere 8 bin 5 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının 20 bin 242'ye yükseldiği bildirildi. Ayrıca bombardımanda ölen gazeteci sayısı da 34'e yükseldi.

15:17 - 29/10/2023 Pazar
AA
Katil İsrail ölüm saçıyor

Katil İsrail ölüm saçıyor

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 23 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin isimlerini yayımladı. İsrail’in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardıman ve saldırılarında 34 gazetecinin öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, saldırılarda şu ana kadar, 3’ü kadın 34 Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi, İsrail saldırılarında çok sayıda gazeteci de yakınlarını kaybetti.


İsrail’in 26 Ekim’de Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında, Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Vail ed-Dahduh, eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişiyi kaybetmişti.


İsrail'in Lübnan sınırında çıkan çatışmalarda da İsrail ateşi sonucu bir Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.


Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 23 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 62'si kadın olmak üzere 8 bin 5 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının 20 bin 242'ye yükseldiği bildirildi.


İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.




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