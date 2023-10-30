İsrail'in Gazze'deki katliamı 24.gününde: Binlerce Filistinlinin sığındığı hastane ve okullara tehdit!

İsrail savaş uçakları gece boyunca Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları yoğun bombardımana maruz bıraktı.





Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.









İşte dakika dakika İsrail-Filistin hattında yaşanan gelişmeler;

05.16: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 35 olduğu duyuruldu.

02.56: Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin, İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılar sebebiyle hasar gördüğü belirtildi.

01.15: İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esir sayısının 239 olduğunu açıkladı.





Binlerce sivil risk altında!

İsrail savaş uçakları gece boyunca Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları yoğun bombardımana maruz bıraktı.





Güvenli olduğu düşüncesiyle Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne sığınan 12 bin kişi, bombalama sırasında zor anlar yaşadı.





Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ettiğini ve derhal boşaltılmasını istediğini duyurdu.





Gazze'nin Tel el-Heva bölgesinde bulunan Kudüs Hastanesi'ndeki sağlık personelinden ve oraya sığınan sivillerden hastaneyi terk etmelerini isteyen İsrail askeri güçlerinin hastane çevresini kasıtlı olarak bombardımana maruz bıraktığı, bazı bölümlerinin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin görevlerini terk etmeyeceği vurgulandı.





Açıklamada, güvenli olduğu gerekçesiyle Kudüs Hastanesi'ne 12 bin kişinin sığındığı, bunun dışında hasta ve yaralılarla birlikte yaklaşık 800 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.





"İsrail'in Gazze'ye saldırısı Holokost'u bile geride bıraktı"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde hastanelerdeki jeneratörlerin ve su arıtma santrallerinin çalışması, fırınların, ambulansların, sivil savunma ekiplerinin hizmet verebilmesi için acilen akaryakıta ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.





Bezm, İsrail'in, Holokost'u bile geçen savaşta hala Gazze Şeridi'nde elektrik ve içme suyunu kesmeyi, akaryakıt, ilaç ve gıda yardımlarını engellemeyi sürdürdüğünü belirtti.





İsrail'in gelen yardımların Filistinli direniş gruplarına gittiği yönündeki iddialarının doğru olmadığını vurgulayan Bezm, İsrail'in gülünç iddialarının kimseyi inandıramayacağını söyledi.





Bezm, "Buradaki tehlikeli insani durumları değerlendiren, Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası kurumlardır ve onlar da işgalcilerin suçlarının yol açtığı felaket konusunda fikir birliğine varmışlardır" dedi.





Katliam İsrail'i yalnızlaştırdı

İsrail'in Gazze'deki halka karşı işlediği suçları gerekçelendirmek için yalanlar ortaya attığını kaydeden Bezm şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'yi dünyadan izole etmeye yönelik her türlü tanımı aşan suçları, onu kan ve katliam üzerine kurulu bu oluşumun vahşetini fark eden tüm dünya halkları arasında yalnızlaştırdı"





"İsrail 1500'ü aşkın kişinin sığındığı iki merkezi vurmakla tehdit etti"

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in, 1000 kişinin sığındığı bir Ortodoks Kültür Merkezi ile 500'den fazla kişinin sığındığı bir Rum Okulu'nu bombalama tehdidinde bulunduğu aktarıldı.





Başka bir açıklamada ise İsrail'in hastaneleri doğrudan bombalamakla tehdit etmesi ve bu mekanların boşaltılmasını istemesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu.





İsrail'in, hastanelerin çevresini bombalamaya devam etmesi ve buraları direkt hedef almakla tehdit etmesinin, bir savaş suçu olduğu vurgulandı.





Gazze'nin Kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi kesildi

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Rıdvan bölgesindeki ana jeneratörün arızalanması sonucu internet erişimi ve iletişimde kesinti yaşandığı kaydedildi.





Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırıların başladığı günden itibaren internet erişimi, sabit hatlar ve mobil cihazlardaki iletişimde sık sık kesintiler meydana geldiği hatırlatıldı.







