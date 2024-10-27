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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

09:1127/10/2024, Pazar
AA
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İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.
İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde Nabatiye iline bağlı Mercauyun ilçesinin Cedide Mercauyun beldesine iki hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun, Baalbek Hirmil bölgesine de bir hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

#Lübnan
#İsrail
#Cedide Mercauyun

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