İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde bulunan bir binayı hedef alarak füzelerle imha etti. Bölgedeki saldırı anı, çevredeki halk ve gazeteciler tarafından kaydedildi. Görüntülerde, binanın füzelerle vurulduktan sonra büyük bir patlama ile tamamen çöktüğü anlaşılıyor. İsrail'in bu operasyonu, Hizbullah'a ait stratejik hedefleri vurmayı amaçlayan hava saldırıları serisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Güney Beyrut'taki bu yıkıcı saldırı, gerilimi daha da tırmandırırken, sivil kayıplar olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.