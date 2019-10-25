İsrail’in siber üssü BAE

İsrail’in, Ortadoğu’nun çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) istihbarat üssüne dönüştürdüğü iddia edildi. İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesine konuşan üst düzey İsrailli yetkililer, Tel-Aviv’in, BAE’ye sattığı milyonlarca dolar değerindeki istihbarat teknolojisi ve bu ülkede çalışan İsrailli uzmanlar aracılığı ile Körfez ülkesini siber istihbarat ve operasyon üssü haline getirdiğini iddia etti. İki ülkenin istihbarat teknolojisi paylaşımını İsrail merkezli NSO ve Abu Dabi merkezli DarkMatter adlı şirketler üzerinden yaptığı biliniyor. İsrail’in BAE’ye sunduğu hizmetleri çift taraflı kullandığı ve bu yolla, İran, Katar, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki diğer İslami yapıları siber takibe alma imkanına sahip olduğu değerlendiriliyor.

100 MİLYON DOLAR KAZANDI

NSO’nun bugüne kadar DarkMatter’a 100 milyon dolar değerinde siber istihbarat cihazı ve programı sattığı belirtilen haberde, BAE’nin siber istihbarat biriminin sivil ayağını oluşturan DarkMatter’da daha önce İsrail ordusunda siber güvenlik uzmanı olarak görev yapmış birçok İsrailli uzmanın da yüklü maaşlarla çalıştığına işaret ediliyor.

VİLLA VE YÜKLÜ MAAŞ

Gazete, BAE’nin İsrailli uzmanları ikna etmek için öne sürdüğü şartları içeren bir yazışmayı da yayınladı. Yazışmada DarkMatter’da çalışması için İsrailli siber casuslara deniz kıyısında bir villa ve ayda 100 bin ABD doları maaş teklif edildiği görülüyor. İsrail’in siber casusluk uzmanlarının BAE tarafından kullanılmasına özellikle göz yumduğu da iddialar arasında.

ZOMBİ ÜLKE

Gazeteye konuşan bir İsrailli uzman, Tel-Aviv’in BAE ile “Çift taraflı dans” yürüttüğünü belirterek, ülkesinin Körfez’deki stratejisini ortaya koydu. İsmi belirtilmeyen uzman, İsrail ordusunda siber istihbaratla görevli Birim 8200’de görev yapmış eski askerlerin BAE şirketi için çalışmasına ve teknoloji paylaşımına göz yumulduğunu iddia etti. İsrail’in BAE’ye konuşlandırdığı siber uzmanlar ve kullandırdığı programlarla Abu Dabi’yi kendi çıkarları için adeta zombileştirdiği değerlendiriliyor.

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Güney Kıbrıs’ta hedef Türkiye

İsrail merkezli Haaretz gazetesi daha önce, BAE’nin Güney Kıbrıs’ta DarkMatter adına kurduğu siber operasyon üssünde yıllık bir milyon dolara İsrailli uzmanları kullandığını ortaya çıkarmıştı. Güney Kıbrıs’taki BAE siber casusluk üssünün öncelikli hedefinin Türkiye olduğu değerlendirilmişti. DarkMatter’ın daha önce Kuzgun projesi adıyla, Ortadoğu’da başta Türkiye olmak üzere rakip gördüğü siyasilerin ve aktivistlerin akıllı telefonlarına siber saldırılar düzenlediği belirlenmişti.