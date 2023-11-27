İsrail'le Hamas arasında dördüncü esir takası: 11 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim edildi

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında gerçekleştirilen esir takaslarında Hamas, toplam 43 İsrailli esiri serbest bıraktı. Kassam Tugayları ile serbest bırakılan İsrailli esirler arasındaki samimi görüntüler dünya genelinde gündem olmuştu. Kızıyla beraber serbest bırakılan İsrailli kadın, Kassam Tugaylarının kızına ve kendisine gösterdiği insani tavırdan dolayı teşekkürlerini sunduğu bir mektup yazdı. Kadın, kaleme aldığı mektupta, ''Çocuklar esaret altında olmamalı ama sizin ve yolda karşılaştığımız diğer iyi insanların sayesinde Kızım Gazze'de kendini kraliçe olarak görüyordu'' ifadelerini kullandı.