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Dünya

İsrail'le Hamas arasında dördüncü esir takası: 11 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim edildi

İsrail ordusu, Gazze’de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatında şu ana kadar 51 İsrailli serbest bırakılmış oldu. Öte yandan bu gelişme sonrası varılan mutabakat kapsamında İsrail de 33 Filistinliyi serbest bırakacak.

23:03 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 23:33 - 27/11/2023 Pazartesi
AA
İsrail ile Hamas arasında esir takası (Foto: Arşiv)

İsrail ile Hamas arasında esir takası (Foto: Arşiv)

Hamas, varılan mutabakat kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 11 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.


İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze’de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatında şu ana kadar 51 İsrailli serbest bırakılmış oldu.


Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli esirin serbest bırakılacağını ifade etti.


Ensari, serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 30'nun 18 yaş altı çocuk, 3'nün de kadın olduğunu kaydetti.


Serbest bırakılan esirden Kassam Tugaylarına teşekkür mektubu: Kızım kendini kraliçe olarak görüyordu
Serbest bırakılan esirden Kassam Tugaylarına teşekkür mektubu: Kızım kendini kraliçe olarak görüyordu

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında gerçekleştirilen esir takaslarında Hamas, toplam 43 İsrailli esiri serbest bıraktı. Kassam Tugayları ile serbest bırakılan İsrailli esirler arasındaki samimi görüntüler dünya genelinde gündem olmuştu. Kızıyla beraber serbest bırakılan İsrailli kadın, Kassam Tugaylarının kızına ve kendisine gösterdiği insani tavırdan dolayı teşekkürlerini sunduğu bir mektup yazdı. Kadın, kaleme aldığı mektupta, ''Çocuklar esaret altında olmamalı ama sizin ve yolda karşılaştığımız diğer iyi insanların sayesinde Kızım Gazze'de kendini kraliçe olarak görüyordu'' ifadelerini kullandı.


#Esir Takası
#gazze
#israil
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