İsveç kimlikleri saklıyor: Ölenlerin isimleri hala açıklanmadı

İsveç, Örebro kentinde bulunan bir okula düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin kimliklerini saklıyor.

4 Şubat’ta Risbergska Eğitim Kampüsü’nü basan İsveçli katil Rickard Andersson göçmenleri hedef aldı. Olaya müdahale eden polislere de saldırmaktan kaçınmayan saldırgan, özellikle kadınları seçti. Öldürdüğü kişilerin milliyetlerini bildiği düşünülen ırkçı saldırganın, katliam için önceden hazırlık yaptığı değerlendiriliyor.

Selma Hukić





RESMİ AÇIKLAMA YOK

Saldırının ardından neredeyse bir hafta geçmesine rağmen İsveç, hayatını kaybedenlerin isimlerini ve uyruklarını açıklamıyor. Ancak saldırıda hayatını kaybeden 11 kişiden 10’unun yabancı uyruklu olduğu ifade edildi. Bu 10 kişiden 3’ünün erkek, 7’sinin kadın olduğu belirlendi. Saldırının kurbanlarının yakınlarından elde edilen bilgilere göre, 10 dakika devam eden terör eyleminde katil Rickard Andersson’un öldürdüğü kişilerin Suriye, Bosna Hersek, Eritre ve İran kökenli olduğu anlaşıldı.





O GÜN VİDEO PAYLAŞTI

Buna göre saldırıda hayatını kaybeden Selma Hukić Bosna Hersekli, Bassam Al Sheleh ile Salim Iskef Suriyeli, Nilüfer Zare Dehbane İranlı, Elsa Teklay ise Eritreli. Irkçı katliamda yaşamını yitiren iki çocuk babası Bassam Al Sheleh, İsveç’e Suriye’den geldi. Fırıncı olan Bassam Al Sheleh, öldürüldüğü gün dışarıda nasıl kar yağdığına dair Arapça güzel bir şarkı söyledi. Bunu video klip olarak yayınladı ve saatler sonra vurularak öldürüldü.





İKI KADINI KURTARIRKEN YARALANDI

Bosna Hersek’in Tuzla şehrinden olan Selma Hukić öldürüldüğü okul baskınında, Tuzlalı Adnan Imširović’in ise bir kadını kurtarmaya çalışırken iki omzundan yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı.





Bu yaz nişanlanacaktı

Saldırıda öldürülen 28 yaşındaki Salim Iskef de vurulduğunda ailesini FaceTime ile arayarak neler olduğunu anlattı. Saldırı sırasında yardım çok geç geldiği için Salim Iskef’in öldüdüğü belirtildi. Salim Iskef, bu yaz nişanlısıyla evlenecekti.



