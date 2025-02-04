İsveç'te bir okula silahlı saldırı düzenlendi: Yaralılar var

İsveç'in Örebro kentindeki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu henüz bilinmezken, polisin başlattığı operasyon sürüyor.

İsveç polisi, Stockholm'ün yaklaşık 200 kilometre batısındaki Örebro kentindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendiğini ve 5 kişinin vurulduğunu belirtti. Yetkililer, bölge sakinlerine okul çevresinden uzak durmaları çağrısında bulunurken, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, yetkililerle yakın temas halinde olduklarını ve olayla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.