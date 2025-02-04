Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsveç'te bir okula silahlı saldırı düzenlendi: Yaralılar var

İsveç'te bir okula silahlı saldırı düzenlendi: Yaralılar var

16:114/02/2025, الثلاثاء
G: 4/02/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yetkililer, bölge sakinlerine okul çevresinden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Yetkililer, bölge sakinlerine okul çevresinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

İsveç'in Örebro kentindeki bir okulda gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi vuruldu. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

İsveç'in Örebro kentindeki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu henüz bilinmezken, polisin başlattığı operasyon sürüyor.


İsveç polisi, Stockholm'ün yaklaşık 200 kilometre batısındaki Örebro kentindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendiğini ve 5 kişinin vurulduğunu belirtti. Yetkililer, bölge sakinlerine okul çevresinden uzak durmaları çağrısında bulunurken, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.


İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, yetkililerle yakın temas halinde olduklarını ve olayla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.



#İsveç
#silahlı saldırı
#eğitim

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor: Karayolları, demiryolları, hastaneler, bakanlıklar, üniversitelerde çalışan işçiler ne kadar toplu sözleşme zammı alacak oran belli oldu mu?