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ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

18:5510/11/2024, Pazar
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'nin Alabama eyaletindeki Tuskegee Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti ve aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu birkaç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kolluk kuvvetleri bölgeyi kontrol altına aldı.

ABD'nin Alabama eyaletindeki Tuskegee Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

CNN'nin haberine göre, Tuskegee Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversitede silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve ölen kişinin Tuskegee Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirtildi.

Saldırıda üniversite öğrencileri dahil bazı kişilerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kolluk kuvvetlerinin olay yerini kontrol altına aldığı ve saldırı hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Öte yandan, saldırıyı kimin düzenlediğine dair henüz bilgi paylaşılmadı.


#ABD
#Alabama
#silahlı saldırı
#Tuskegee Üniversitesi

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