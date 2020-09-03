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Dünya İsveçte pandemi nedeniyle aileleri tarafından aylarca eve kapatılan üç çocuk sosyal korumaya alındı
AVRUPA

İsveç'te pandemi nedeniyle aileleri tarafından aylarca eve kapatılan üç çocuk sosyal korumaya alındı

İsveç'te üç çocuk ailesi tarafından aylarca koronavirüs salgını sebebiyle evde kilitli tutuldu. İsveç'te bir idari mahkemesinin verdiği karara göre, üç çocuk, ebeveynlerinin koronavirüs salgınından korkmaları sebebiyle onları evde aylarca izole tuttuktan sonra sosyal bakım altına alındı.

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İsveç'te koronavirüs önlemleri kapsamında karantina uygulanmamıştı.
İsveç'te koronavirüs önlemleri kapsamında karantina uygulanmamıştı.

İsveç'in güneyindeki Jönköping şehrinde yaşanan olayda bir aile, Mart ve Temmuz ayları arasında üç çocuklarının dışarıya çıkmalarını engelledi.

ODALARI ÇİVİLENDİ

Edinilen bilgiye göre birbirlerinden de izole edilen üç çocuk ayrı ayrı kendi odalarında kapalı tutuldu. Odaların kapıları tahtalarla çivilenerek kapatıldı.

BBC'nin haberine göre çocukların avukatı Mikael Svegfors yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, uyrukları açıklanmayan ailenin İsveççeyi çok iyi bilmediklerini ve İsveç'ten daha sert salgın tedbirleri uygulayan kendi ülkelerinden haberleri takip ettiklerini belirtti.

Davanın "çok hassas" olduğunu söyleyen Svegfors, mahkeme ve yerel sosyal hizmetlerin çocukların çıkarlarına en uygun şekilde davrandığını aktardı.

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AİLE ENDİŞELENMİŞ!

Aile verdikleri ifadede, 10 ila 17 yaş aralığındaki çocuklara zarar verme niyetlerinin olmadığını, koronavirüs kapmaları sebebiyle endişelendikleri için böyle bir şey yaptıklarını söyledi.

Çocukları evde zorla kilit altında tuttuklarını reddeden aile, isterlerse dışarı çıkıp arkadaşlarıyla buluşabileceklerini söylediklerini ve uzaktan eğitim aldıklarını ifade etti.

Mahkemede ebeveynleri temsil eden avukat Andreas Hannah, P4 radyosuna verdiği demeçte, algıların farklı olduğunu söyledi.Mahkeme iki çocuğa diş bakımı yapılmadığını da tespit etti.

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