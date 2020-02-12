İsviçre Büyükelçisi IAS Yönetim Kurulunu Ağırladı

Almanya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve İsviçre’deki ofisleriyle dünyanın dört bir yanında hizmet veren IAS, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Globalde başarılı operasyonlar gerçekleştiren IAS, üst düzey devlet yöneticilerinin de odağında. Aralık 2019’da kurulan IAS Switzerland AG ile İsviçre pazarında etkinliğini arttırması ile de dikkatleri üzerine çekti. Gelişmeler sonucunda Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, IAS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karabiber, Yönetim Kurulu Üyesi Can Karabiber ve IAS Genel Müdürü Mazhar Tellibeyoğlu, Saygılı’nın makamında bir araya geldi.

IAS yöneticilerini büyükelçiliğin köşkünde ağırlayan Saygılı, dünyanın farklı bölgelerinde başarılı projelere imza atan IAS’nin hızlı büyümesine devam edeceğine inandığını söyledi. IAS’nin eğitime ve gençlere verdiği önemi de takdir ettiğini belirten Saygılı, yakın zamanda İsviçre ofisini ziyaret etmeyi planladığını da kaydetti.

Büyükelçi Saygılı ile görüşmelerinden notlar paylaşan IAS Genel Müdürü Tellibeyoğlu, “IAS, Türk mühendisler tarafından üretilen caniasERP ile globaldeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükelçi Saygılı ile gerçekleştirdiğimiz buluşma, bölgedeki etkinliğimizi arttırmak adına çok önemliydi. Kendisi ile gelecekteki planlarımız hakkında görüştük. Saygılı, Avrupa’da yeni çözüm ortakları bulmak ve daha büyük adımlar atmak adına önemli bir referans. Böyle önemli toplantılarda firmamızı gurur ile temsil ediyoruz” dedi.