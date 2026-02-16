Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İtalya’da çığ düştü: 2 ölü 1 yaralı

İtalya’da çığ düştü: 2 ölü 1 yaralı

10:4616/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
İtalya / Courmayeur
İtalya / Courmayeur

İtalya’nın kuzeyindeki Courmayeur beldesine bağlı Val Veny’de serbest kayak güzergahına düşen çığda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İtalya basını, ülkenin kuzeyindeki Courmayeur beldesine bağlı Val Veny'deki serbest kayak güzergahına çığ düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.

İtalya’da Sondrio vilayetine bağlı Madesimo mevkisinde de çığ düştüğü bildirildi. Bölgedeki ekiplerin 3 kişiyi kurtardığı ve kayıp 4’üncü kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.





#İtalya
#çığ
#Courmayeur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 16 Şubat 2026 son yaşanan depremler listesi