İtalya’da çığ düştü: 2 ölü 1 yaralı

İtalya / Courmayeur
İtalya’nın kuzeyindeki Courmayeur beldesine bağlı Val Veny’de serbest kayak güzergahına düşen çığda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İtalya basını, ülkenin kuzeyindeki Courmayeur beldesine bağlı Val Veny'deki serbest kayak güzergahına çığ düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.
İtalya’da Sondrio vilayetine bağlı Madesimo mevkisinde de çığ düştüğü bildirildi. Bölgedeki ekiplerin 3 kişiyi kurtardığı ve kayıp 4’üncü kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
#İtalya
#çığ
#Courmayeur