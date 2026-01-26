Yeni Şafak
İtalya'dan İsrail'e nota: Büyükelçi Dışişlerine çağrıldı

İtalya, Batı Şeria’daki olay için İsrail’i protesto etti.
İtalya Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria’da iki İtalyan askerin bir İsrailli yerleşimci tarafından silahla tehdit edilmesi üzerine İsrail Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırarak protesto notası verdi. Roma yönetimi, olaya ilişkin İsrail makamları nezdinde resmi girişimlerde bulundu.

İtalya, dün işgal altındaki Batı Şeria’da 2 İtalyan askerin bir İsrailli yerleşimci tarafından silahla tehdit edilmesi üzerine harekete geçti. İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırarak protesto notası verdi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Büyükelçisi’ne olayla ilgili "şiddetli bir protesto" iletilmesini istedi.

İtalya’nın Tel Aviv Büyükelçiliği ise İsrail hükümetine resmi bir protesto notası sunarak, Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusu, polis ve iç güvenlik teşkilatı Shin Bet ile temasa geçti.

İtalya hükümet kaynaklarına göre yerleşimci olduğu değerlendirilen İsrailli, 2 İtalyan askeri silah zoruyla diz çöktürerek sorguya aldı. Olay, dün İtalyan askerler Avrupa Birliği büyükelçilerinden oluşan heyetin Filistin’in Ramallah kenti yakınlarında bir köye yapacağı ziyaret öncesi hazırlık ve inceleme yapmak üzere seyahat ettiği sırada yaşandı. Diplomatik plakalı bir araçla seyahat eden 2 asker, olayın ardından yara almadan Kudüs’teki İtalya Başkonsolosluğu’na döndü.



