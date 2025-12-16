Japonya'da 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından verilen 'mega deprem' uyarısı kaldırıldı

Bölgede 8 veya üstü büyüklüğünde bir "mega deprem" olasılığının azaldığına işaret eden yetkililer, öte yandan, bu durumun riskin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğini ve bölge sakinlerinin hazırlıklı olmayı sürdürmesi gerektiğini belirtti.