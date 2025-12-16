Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Japonya'da 80 yıl sonra ilk: Atom bombasında ölen kişinin kimliği DNA örneğinden tespit edildi

Japonya'da 80 yıl sonra ilk: Atom bombasında ölen kişinin kimliği DNA örneğinden tespit edildi

10:4216/12/2025, mardi
IHA
Sonraki haber
Bir atom bombası kurbanının kimliği ilk kez DNA incelemesi ile doğrulandı.
Bir atom bombası kurbanının kimliği ilk kez DNA incelemesi ile doğrulandı.

Japon bilim adamları, ABD’nin Hiroşima kentine gerçekleştirdiği atom bombası saldırısının ardından kayıp olarak kayıtlara geçen 1 kişinin kimliğini DNA testi yoluyla tespit etmeyi başardı. 80 yılın ardından bir ilk olarak kayıtlara geçen gelişme, atom bombasında hayatını kaybedenlerin kimliğinin tespitine yönelik çalışmalarda yeni bir umut ışığına yol açtı.

Japonya’daki bilim insanları, ABD’nin gerçekleştirdiği atom bombası saldırılarında ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi konusunda çığır açacak bir başarıya imza attı. Bir atom bombası kurbanının kimliği ilk kez DNA incelemesi ile doğrulandı. Hiroşima Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre süreç, Hiroşima saldırısının ardından kayıp olarak kayıtlara geçen ve o dönem 13 yaşında olan Hatsue Kajiyama’nın akrabalarının şüphesi üzerine başladı. Hiroşima Barış Anıtı Parkı’nda muhafaza edilen bazı kül ve saç örneklerinin "Michiko Kajiyama" adına kaydedildiğini fark eden aile üyeleri, bunun bir yanlışlık olabileceğini ve örneklerin Hatsue Kajiyama’ya ait olabileceğini öne sürdü. Yapılan başvuru üzerine harekete geçen Kanagawa Diş Üniversitesi’nden uzmanlar, Hiroşima Barış Anıtı Parkı’nda muhafaza edilen kül ve saç örnekleri üzerinde inceleme başlattı. Kajiyama’nın hayatta olan 91 yaşındaki kız kardeşinin DNA’sını kül ve saç örnekleri ile karşılaştıran uzmanlar, kalıntıların Hatsue Kajiyama’ya ait olduğunu doğruladı.

Kimlik tespitinde yeni umut ışığı

Hatsue Kajiyama’nın ailesinin yaşadığı belirsizliği sona erdiren gelişme, atom bombasında hayatını kaybedenlerin kimliğinin tespitine yönelik çalışmalarda yeni bir umut ışığına yol açtı. Hiroşima Barış Anıtı Parkı’nda kimliği belirlenemeyen yaklaşık 70 bin kişiye ait kalıntının muhafaza edildiğini hatırlatan uzmanlar, ilerleyen süreçte hayatını kaybedenlerin yakınlarının talebi üzerine bu kalıntılar üzerinden kimlik tespiti yapılabileceğine dikkat çekti.

#Japonya
#ABD
#Hiroşima
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI ŞEKİLLENİYOR: Asgari ücret 2026'da ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?