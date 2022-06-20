Japonya'nın İşikawa eyaletinde peşe peşe iki deprem

Ekonomi

Rusya doğal gazı keserken Almanya elektrik üretiminde gaz yerine kömür kullanacak

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin gelecek kışa yönelik doğal gaz depolama tesislerini doldurmaya yardımcı olmak için gaz tüketimini azaltması ve elektrik üretimi için kömür santrallarının daha fazla kullanılması gerekeceğini açıkladı.