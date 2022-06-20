Dünya Japonyanın İşikawa eyaletinde peşe peşe iki deprem
ASYA

Japonya'nın İşikawa eyaletinde peşe peşe iki deprem

Japonya'nın İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası'nda 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşikawa'da dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaralanmıştı.

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Haber Merkezi AA
Japonyanın İşikawa eyaletinde peşe peşe iki deprem
Foto/arşiv

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, İşikawa'da yerel saatle 10.31'de 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ajans, depremin 14 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

Başbakan Kişida Fumio, komşu Niigata ve Toyama eyaletlerinde de hissedilen sarsıntıda, bölge genelinde şimdiye kadar hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Japan Railway (JR) East Demiyolları hızlı tren seferlerinde aksama yaşanmadığını duyurdu.

Hokuriku Electric Power (Rikuden) firması İşikawa'da bulunan Şika Nükleer Santralinde anormallik saptanmadığı bildirildi.

  • İşikawa'da dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaralanmıştı.

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