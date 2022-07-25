Dünya Kaliforniyada orman yangını 3 bin 271 yapı tehdit altında
AMERİKA

Kaliforniya’da orman yangını: 3 bin 271 yapı tehdit altında

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınında 15 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 10 yapının harap olduğu ve 3 bin 271 yapının da tehdit altında olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Kaliforniya’da orman yangını: 3 bin 271 yapı tehdit altında
Kaliforniya’da orman yangını: Acil durum ilan edildi.

Kaliforniya Orman ve Yangından Korunma Departmanı (Cal Fire) eyaletin Mariposa bölgesinde devam eden orman yangınıyla ilgili dün yaptığı açıklamada 15 bin 603 hektarlık alanın küle döndüğünü, 10 yapının harap olduğunu, 5 yapının zarar gördüğünü ve hem ev hem de işyeri olmak üzere 3 bin 271 yapının da tehdit altında olduğunu bildirdi.

  • Yangının önceki günlerde olduğu kadar etkin olmadığı ve itfaiyecilerin ilerleme kaydettiği ifade edilen açıklamada yangına 281 itfaiye aracı, 66 dozer, 46 su ikmal aracı, 2 bin 548 personel ve 17 helikopterle müdahale edildiği belirtildi.


ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Dün Kaliforniya Valiliği’nden yapılan açıklamada orman yangının kritik altyapıyı tehdit etmesi ve siviller için risk oluşturması nedeniyle Mariposa ilçesi için acil durum ilan edildiği belirtilmişti.

YANGIN, ULUSAL PARKI TEHDİT EDİYOR

Orman yangını, 3 bin metrekare dağlık ve ormanlık alan olan Yosemite Ulusal Parkı’nı da tehdit ediyor. Park, Mamut Ağacı olarak bilinen, en büyük ve en eski ağaçlara da ev sahipliği yapıyor.

Kaliforniya’da orman yangını: Acil durum ilan edildi
DÜNYA
Kaliforniya’da orman yangını: Acil durum ilan edildi

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