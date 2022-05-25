Dünya Ağzını açamıyordu Dalgıçlar 12 metrelik balinayı ağlardan kurtardı
AVRUPA AKTÜEL

Ağzını açamıyordu: Dalgıçlar 12 metrelik balinayı ağlardan kurtardı

İspanyol dalgıçlar Mayorka adasında 12 metrelik kambur balinayı yasadışı balıkçı ağlarından kurtardı.

Dalgıçlardan 32 yaşındaki deniz biyoloğu Gigi Torras, “İlk anda balina biraz tedirgindi sonra bilmiyorum isterseniz bana deli deyin ama bence ona yardım etmek için orada olduğumuz anladı ve sakinleşti. Gitmeden önce küçük bir teşekkür hareketi gibi görünen bir işaret yaptı. İnanılmazdı, sanki bu dünyadan değil gibiydi" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Reuters
Kambur balina nedir, nerede yaşar? Kambur balinanın özellikleri
Kambur balina dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

İspanya'nın Mayorka açıklarında güçsüz düşmüş balina bir gemi tarafından fark edildi. Kurtarma merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekip balinanın tamamen ağlara dolandığını ve ağzını açamadığını gördü.

DALGIÇLAR DEVREYE GİRDİ

Tekneden ağı kesme çabaları başarısız olunca Albatros ve Skualo dalış merkezlerinden dalgıçlar devreye girdi. 45 dakika süren operasyon sonrası balina kurtarıldı. Dalgıçlardan 32 yaşındaki deniz biyoloğu Gigi Torras, doğum gününde yaşanan kurtarma operasyonu sonrası dev memelinin ‘teşekkür hareketinin‘ hayatı boyunca aldığı en güzel hediye olduğunu anlattı:

'EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ'

“İlk anda balina biraz tedirgindi sonra bilmiyorum isterseniz bana deli deyin ama bence ona yardım etmek için orada olduğumuz anladı ve sakinleşti. Ağzından başlayıp kesmeye devam ettik. O da sallanarak kendini ağdan kurtarmaya çalıştı. Bir süre yanımızda kalıp gücünü toparladı hatta yüzüp gitmeden önce küçük bir teşekkür hareketi gibi görünen bir işaret yaptı. İnanılmazdı, sanki bu dünyadan değil gibiydi.”

BM TARAFINDAN YASAKLANMIŞTI

Balear Adaları civarında yalnızca üç kez kambur balina görüldüğü belirtildi.

Büyük miktarlarda deniz canlısı yakaladığı için ‘ölüm duvarları’ olarak bilinen ‘drift net‘ ağlar 30 yıl önce Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanmıştı.

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