Kanada'dan Suriye'ye insani yardım için yeni adım: 6 ay daha uzatıldı

09:3311/09/2025, Perşembe
Kanada, Suriye'ye insani yardımların devamı için yaptırımlardaki gevşetmeyi 6 ay uzatacak.
Kanada, Şubat 2025'de alınan Suriye'ye insani yardım sağlama ve yaptırımları hafifletme kararının uzatıldığını açıkladı.

Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, Suriyelilerin çoğunun hala yoksulluk sınırının altında yaşadığı ve milyonlarca kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Açıklamada, Şubat 2025'de alınan 6 aylık Suriye'ye insani yardım sağlama adımının 27 Ağustos itibariyle sona erdiği, ancak Kanada'nın Suriye'ye insani yardım sağlamaya devam edeceği aktarıldı.

Bu kapsamda, Suriye'ye sağlanan insani yardım programının Şubat 2026 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Ayrıca, Suriye'deki siyasi geçiş sürecini desteklemek amacıyla ülkeye uygulanan yaptırımların 6 ay daha hafifletileceği belirtildi.

Ottawa hükümeti, geçen şubatta Suriye'nin yeniden imarı ve istikrara kavuşmasını desteklemek için ülkeye uygulanan yaptırımları 6 ay süreyle hafifletme kararı almıştı.




