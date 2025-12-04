Kanada'dan Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi

Kanada, Ukrayna'ya 143 milyon dolar tutarında askeri yardım sağlayacağını açıkladı.
Kanada, Ukrayna’ya savunma desteğini artırdı.
Ağustos ayında oluşturulan satın alım planına göre, diğer müttefiklerin katkılarıyla Ukrayna'ya yapılacak toplam askeri yardım 500 milyon dolar değerinde olacak.
Açıklamaya göre, Şubat 2022'den bu yana Kanada’nın Ukrayna'ya sağladığı toplam yardım 22 milyar Kanada dolarına ulaştı.
Söz konusu yardım, ABD Başkanı Donald Trump ve NATO tarafından Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) kapsamında hazırlanan planın ardından geldi.
Trump, 11 Temmuz'daki açıklamasında, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek için ittifakla anlaştığını ve bu silahların masrafını NATO'nun üstleneceğini belirtmişti.