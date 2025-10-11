Kanser olan Biden'a radyoterapi tedavisi

Joe Biden'ın başkanlık döneminden (Foto: Arşiv)
ABD eski Başkanı Joe Biden'ın, kanser tedavisinin bir parçası olarak radyoterapiye başladığı belirtildi. Gelecek ay 83 yaşına girecek Biden'a mayıs ayında 'agresif prostat kanseri' teşhisi konmuştu.
Joe Biden'ın sözcüsü, CNN'e açıklama yaptı.
Açıklamada,
"Başkan Biden, prostat kanseri tedavi planının bir parçası olarak radyoterapi ve hormon tedavisi görüyor."
ifadesini kullandı.
'Agresif prostat kanseri' teşhisi konmuştu
Gelecek ay 83 yaşına girecek Biden'in tedavisinin ne kadar süreceği konusunda bilgi verilmedi.
Biden'ın ofisinden mayısta yapılan açıklamada, eski Başkan Biden'a "agresif prostat kanseri" teşhisi konulduğu duyurulmuştu.
