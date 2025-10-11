Yeni Şafak
Kanser olan Biden'a radyoterapi tedavisi

Kanser olan Biden'a radyoterapi tedavisi

18:3811/10/2025, Cumartesi
AA
Joe Biden'ın başkanlık döneminden (Foto: Arşiv)
Joe Biden'ın başkanlık döneminden (Foto: Arşiv)

ABD eski Başkanı Joe Biden'ın, kanser tedavisinin bir parçası olarak radyoterapiye başladığı belirtildi. Gelecek ay 83 yaşına girecek Biden'a mayıs ayında 'agresif prostat kanseri' teşhisi konmuştu.

Joe Biden'ın sözcüsü, CNN'e açıklama yaptı.

Açıklamada,
"Başkan Biden, prostat kanseri tedavi planının bir parçası olarak radyoterapi ve hormon tedavisi görüyor."
ifadesini kullandı.

'Agresif prostat kanseri' teşhisi konmuştu

Gelecek ay 83 yaşına girecek Biden'in tedavisinin ne kadar süreceği konusunda bilgi verilmedi.

Biden'ın ofisinden mayısta yapılan açıklamada, eski Başkan Biden'a "agresif prostat kanseri" teşhisi konulduğu duyurulmuştu.



