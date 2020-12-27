Kar temizlemek için lav silahı: Görenler inanamadı

ABD’de dün yoğun kar yağışının etkili olduğu Kentucky eyaletinde birçok yol kar nedeni ile kapandı. Ashland kentinde bir adam, yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan garaj yolunu temizlemek için kürek yerine lav silahı kullandı.

Kar temizleyen adamın bir komşusu ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Adamın sosyal medyada gündem olmasının ardından birçok Kentuckyli adamla gurur duyduklarını ifade etti.

Ulusal Hava Durumu Servisinin sosyal medya hesabı üzerinden adamın videosunun paylaşarak, "İşte alev makinesi ile hızlı kar temizleme yapmanın bir yolu" ifadelerine yer verildi.

OYNAT 02:14 AK Parti İstanbul İl Başkanlığına lav silahıyla saldırı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen lav silahlı saldırı girişiminin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da teröristlerin hedefi oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, iki saldırının da DHKP-C tarafından yapıldığına dair ciddi bulgular olduğunu söyledi.AK Parti İl Başkanlığına lav silahıyla düzenlenen saldırının ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.İncelmelerin ardından Vali Şahin herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı. Ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci basın mensuplarına açıklama yaptı. Lav silahı ile bir saldırı düzenlendiğini açıklayan Temurci, “Bu akşam Ak Parti İstanbul İl Başkanlığımız alçakça bir terör eylemine maruz kalmıştır. 21.20 sıralarında yaklaşık 25-30 metreden Lav silahı ile il başkanlığımızın 3'üncü katına ateş açıldı. Lav silahı camları kırarak duvara saplandı. Hamdolsun lav silahı duvarda patlamadı. Emniyet güçlerimiz kısa sürede il başkanlığına intikal ettiler. Yaklaşık 10 dakika önce de patlamayan roket duvardan çıkarıldı. Binada ufak tefek tahribat var” dedi.



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OYNAT 02:09 Konteynırda lav silahı kapsülü bulundu Adıyaman'da çöp konteynırında lav silahının kapsülü (bazuka) bulundu. Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede çöp konteynırında bir kişinin lav silahının kapsülü attığını gören vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipler vatandaşların verdiği eşkal üzerinde çevrede araştırma başlattı BiP'te paylaş

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