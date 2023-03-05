|
Reklam
Reklam
Dünya

Karabağ'da Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma: İki Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Ermeni güçlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan iki askerin şehit olduğunu duyurdu.

21:43 . 5/03/2023 Pazar
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçici olarak Rus unsurların konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine Azerbaycan askerlerinin harekete geçtiği bildirildi.


Açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin yasa dışı askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istediği, araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı kaydedildi.


İki asker şehit oldu


Bakanlık, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonu sonucu Şehriyar Alibeyli ve Eşgin Hüseynov isimli askerlerin şehit olduğunu bildirdi.


Ermenistan basınında, çatışmada 3 Ermeni polis memurunun öldüğü yönünde haberler yer aldı.


Kardeş ülke depremzedeler için seferber oldu: Azerbaycan'ın Nahçıvan yetkilisi Fuad Necefli'den Türkiye Başkonsolosluğu'na destek ziyareti
Kardeş ülke depremzedeler için seferber oldu: Azerbaycan'ın Nahçıvan yetkilisi Fuad Necefli'den Türkiye Başkonsolosluğu'na destek ziyareti

Kardeş ülke Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için seferberlik başlattı. Afetin ilk gününden bu yana tek yürek olan Nahçıvan halkı; battaniye, gıda ve kıyafet başta olmak üzere pek çok insani yardım malzemesini Türkiye'ye ulaştırdı. Nahçıvan'dan Türkiye'ye beş günde 52 TIR insani yardım gönderilirken hayatını kaybeden vatandaşların anısına lokma dağıtımı yapılarak yaralılar için şifa duaları edildi. Azerbaycan'ın Nahçıvan yetkilisi Fuad Necefli, Türkiye Başkonsolosluğu'na ziyarette bulunarak Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya'ya taziyelerini iletti. Fuad Necefli, Nahçıvan'ın depremzedeler için yardım göndermeye devam edeceğini ifade etti.


#Azerbaycan
#Ermenistan
#Çatışma
#Şehit
2 gün önce
default-profile-img
Karabağ'da Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma: İki Azerbaycan askeri şehit oldu
'Asrın felaketi' sonrası Putin'den deprem talimatı
Yiğit düştüğü yerden kalkar: Maraş küllerinden yeniden doğar
Danıştay Başsavcılığına 13. Daire Başkanı Nevzat Özgür seçildi
Meral Akşener: Herkes 'Masadan kalktı' dedi ama ben değil masa kalktı
Meral Akşener: Ben değil masa kalktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.