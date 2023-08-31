Karayolunda arı alarmı: Arka kasadaki tam beş milyon canlı bir anda serbest kaldı, saniyeler içinde her yer doldu

“Polis ekipleri kamyondan karayoluna düşen, 5 milyon arının bulunduğu kasalarla ilgileniyor. Yoldan geçen araçların camlarını kapatmaları tavsiye edilmektedir. Arıcılardan gelen yoğun destek sayesinde arıların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde toplandı ve kasalar taşındı. Ancak arıların doğal olarak geri dönmeleri için bazı kasaları bırakacağız. Yayaların bölgeden uzak durmasını ve bölge sakinlerinin arılar için bırakılan kasalara yaklaşmamasını veya dokunmamasını rica ediyoruz. Arılar döndükten sonra kasalar toplanacaktır”