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Dünya

Karayolunda arı alarmı: Arka kasadaki tam beş milyon canlı bir anda serbest kaldı, saniyeler içinde her yer doldu

Kanada’da 5 milyon arının bulunduğu kasaları taşıyan kamyon kaza yaptı. Kasalar, yol kenarına saçılınca arılar serbest kaldı. Polis, bölgedeki arıcıların destek için geldiğini ve durumun kontrol altına alındığını duyurdu.

18:30 . 31/08/2023 Perşembe
DHA
Kanada’da 5 milyon arıyı taşıyan kamyon kaza yaptı, arıcılar desteğe geldi.

Kanada’da 5 milyon arıyı taşıyan kamyon kaza yaptı, arıcılar desteğe geldi.

Olay, Kanada’nın Toronto kentinin Halton bölgesinde meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamada,
“Polis ekipleri kamyondan karayoluna düşen, 5 milyon arının bulunduğu kasalarla ilgileniyor. Yoldan geçen araçların camlarını kapatmaları tavsiye edilmektedir. Arıcılardan gelen yoğun destek sayesinde arıların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde toplandı ve kasalar taşındı. Ancak arıların doğal olarak geri dönmeleri için bazı kasaları bırakacağız. Yayaların bölgeden uzak durmasını ve bölge sakinlerinin arılar için bırakılan kasalara yaklaşmamasını veya dokunmamasını rica ediyoruz. Arılar döndükten sonra kasalar toplanacaktır”
denildi.





 




#Kanada
#Arı
#Trafik kazası
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