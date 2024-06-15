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Dünya

Kassam Tugayları'ndan soykırımcılara pusu: Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kurulan "karma pusuda" İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğunu duyurdu.

16:46 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:50 - 15/06/2024 Cumartesi
AA
Arşiv
Arşiv
Kassam Tugayları
ndan yapılan yazılı açıklamada,
Refah
kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kurulduğu ve "Yasin 105" roketleriyle hedef alındığı belirtildi.

Soykırımcılar öldü


Pusuda İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade edilen açıklamada, bölgeye İsrail'e ait kurtarma ekiplerinin ulaştığı, bu zırhlı personel taşıyıcının da "Yasin 105" roketleriyle vurulduğu ve içindeki askerlerin öldüğü kaydedildi.


Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada da İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleriyle beraber İsrail'in güneyindeki Sofa askeri mevzisinin bombalandığı belirtildi.


İsrail ordusundan konuya dair henüz açıklama yapılmadı.




#gazze
#Kassam Tugayları
#Refah
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