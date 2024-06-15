Kassam Tugayları'ndan soykırımcılara pusu: Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü

Pusuda İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade edilen açıklamada, bölgeye İsrail'e ait kurtarma ekiplerinin ulaştığı, bu zırhlı personel taşıyıcının da "Yasin 105" roketleriyle vurulduğu ve içindeki askerlerin öldüğü kaydedildi.