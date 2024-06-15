Kassam Tugayları'ndan soykırımcılara pusu: Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü

Soykırımcılar öldü
Pusuda İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade edilen açıklamada, bölgeye İsrail'e ait kurtarma ekiplerinin ulaştığı, bu zırhlı personel taşıyıcının da "Yasin 105" roketleriyle vurulduğu ve içindeki askerlerin öldüğü kaydedildi.
Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada da İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleriyle beraber İsrail'in güneyindeki Sofa askeri mevzisinin bombalandığı belirtildi.
İsrail ordusundan konuya dair henüz açıklama yapılmadı.