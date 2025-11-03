Katar Başbakanı Al Sani Doha’da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 4-6 Kasım'da düzenlenecek 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere Doha'ya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Katar ile BM arasındaki işbirliği ve ilişkilerin geliştirilmesi yolları ele aldı.

Taraflar ayrıca Gazze Şeridi'nde ve Filistin topraklarındaki gelişmeler ile Gazze’de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasına ilişkin maddeler ve mekanizmaları da masaya yatırdı. Görüşmede, ateşkes anlaşmasının tam olarak hayata geçirilmesini sağlama yolları değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi’nin gündeminde yer alan konular da ele alındı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Katar’a zirveye ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, etkinliğin hedeflenen sonuçlara ulaşması yönündeki temennilerini dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise zirvenin Doha’da düzenlenmesinin, Katar ile BM arasındaki güçlü stratejik ortaklığın bir yansıması olduğunu vurguladı.







