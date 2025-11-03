Türkiye BM'nin 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' ilanından memnun: Müşterek çabalar güçlenecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak ilan edilmesinin memnuniyetle karşılandığını ifade etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise alınan kararla ilgili, "Güzel Türkçemizin korunmasına ve insanlık mirası olarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak bu kararın alınmasına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün alınan karar, Türk Dünyası, Türkçe konuşanlar ve Türkçe öğrenenler için kutlu olsun.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43. Genel Konferansı’nın bugün (3 Kasım) gerçekleştirilen oturumunda çok önemli bir karara imza attı.
Bugün kabul edilen kararla 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edildi. Güzel Türkçemizin korunmasına ve insanlık mirası olarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak bu kararın alınmasına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."